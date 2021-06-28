МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Введение пошлин на экспорт металлов из России обойдется "Норильскому никелю" примерно в 0,5 миллиарда долларов, заявил президент компании Владимир Потанин. Минпромторг: ввозные пошлины на металлы не отменяют прямых контрактов

Правительство на прошлой неделе утвердило пошлины на экспорт черных и цветных металлов, в том числе никеля, на период с 1 августа по 31 декабря 2021 года. Первый вице-премьер Андрей Белоусов указывал, что это временная мера, направленная на защиту внутреннего рынка. Кабмин планирует до конца года разработать постоянный механизм по стабилизации цен на металлы и металлопродукцию.

"Если говорить в тех ценах, которые сейчас существуют, то это примерно будет 0,5 миллиарда долларов для нашей компании", — сказал Потанин журналистам в ответ на просьбу оценить, какой эффект для "Норникеля" окажет введение пошлин на экспорт металлов.

Белоусов поднял тему удорожания контрактов по государственным стройкам и оборонзаказу в мае, заявив, что российские металлурги в 2020 году, подняв внутренние цены на металлопродукцию вслед за глобальными, "нахлобучили" государство и бюджет примерно на 100 миллиардов рублей.

Введение временных экспортных пошлин позволит привлечь в бюджет в 2021 году 160-165 миллиардов рублей, которые будут направлены на минимизацию потерь государственных строек от роста цен на металлы. По оценкам властей, через пошлины в бюджет поступит примерно 20-25% той сверхприбыли, которую получат металлурги по итогам года от благоприятной конъюнктуры. Прибыль же металлургической отрасли по итогам текущего года оценивается в 2,1-2,3 триллиона рублей.