МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что для России развитие гражданского авиастроения всегда было и будет одним из приоритетов, от этого зависит транспортная доступность и связанность регионов.

"Для России с ее колоссальной территорией развитие гражданского авиастроения всегда было и всегда будет одним из безусловных приоритетов, потому что от эффективной работы отрасли напрямую зависит транспортная доступность и связанность регионов, увеличение объемов пассажирских и грузовых перевозок, мобильность граждан, наращивание экспортного потенциала и, конечно, стабильность наших авиапредприятий, научно-исследовательских институтов, КБ, где трудятся свыше 400 тысяч высококвалифицированных специалистов", — сказал Путин в ходе совещания по вопросам гражданского авиастроения в режиме видеоконференции.

Президент также попросил доложить, как идет сертификация новой авиатехники, когда начнутся поставки и как обстоят дела с серийным производством.

"Все последние годы мы уделяли особое внимание модернизации авиапрома, укреплению его финансовой базы, повышению конкурентоспособности продукции. Ставка всегда делалась на продвижение приоритетных проектов гражданской авиации и прежде всего это современные авиалайнеры… Сегодня прошу рассказать, как идет сертификация этих машин, когда начнутся поставки, как обстоят дела с серийным производством, созданием системы послепродажного обслуживания", — сказал Путин.

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