2021-07-20T19:09:43+03:00
2021-07-20T19:10:04+03:00
2021-07-20T19:09:43+03:00
2021
https://1prime.ru/industry_and_energy/20210720/834252871.html
"Россия" подписала контракт на поставку 15 самолетов "Сухой SSJ100"
Промышленность
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Твердый контракт на поставку 15 SSJ100 авиакомпании "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") и меморандумы на поставку 25 таких самолетов Red Wings, 10 — "Азимуту" и 8 — "Авроре"... ПРАЙМ, 20.07.2021
ssj100, новости, промышленность, экономика, бизнес, транспорт
https://1prime.ru/images/83425/28/834252863.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83425/28/834252863.jpg
https://1prime.ru/images/83425/28/834252862.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83425/28/834252862.jpg
https://1prime.ru/images/83425/28/834252861.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83425/28/834252861.jpg
https://1prime.ru/industry_and_energy/20210720/834250174.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 20 июл — ПРАЙМ. Твердый контракт на поставку 15 SSJ100 авиакомпании "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") и меморандумы на поставку 25 таких самолетов Red Wings, 10 — "Азимуту" и 8 — "Авроре" подписаны на МАКС-2021, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Подписанные сегодня соглашения на передачу "Суперджетов", включая твёрдый контракт на поставку 15 самолётов для авиакомпании "Россия" и меморандумы на поставку 25 самолетов с Red Wings, 10 — с "Азимут" и 8 – с ГТЛК и "Авророй", подтверждают, что SSJ100 — востребованная машина. Парк гражданских воздушных судов в российских авиакомпаниях обновляется, и правильно, что это происходит за счёт лайнеров отечественного производства", — передала пресс-служба ведомства слова министра.
"По данным опроса ВЦИОМ, среди пассажиров сейчас есть очевидный запрос на расширение маршрутной сети по России в обход Москвы, и именно SSJ-100, с его характеристиками, может закрыть эту потребность", — отметил Мантуров.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона МАКС-2021, агентство Sputnik — официальным информационным партнером.
Читайте также:
Путин заявил о приоритете развития гражданского авиастроения