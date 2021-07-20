ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 20 июл — ПРАЙМ. Твердый контракт на поставку 15 SSJ100 авиакомпании "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") и меморандумы на поставку 25 таких самолетов Red Wings, 10 — "Азимуту" и 8 — "Авроре" подписаны на МАКС-2021, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Путин предложил обсудить план развития авиаотрасли до 2030 года

"Подписанные сегодня соглашения на передачу "Суперджетов", включая твёрдый контракт на поставку 15 самолётов для авиакомпании "Россия" и меморандумы на поставку 25 самолетов с Red Wings, 10 — с "Азимут" и 8 – с ГТЛК и "Авророй", подтверждают, что SSJ100 — востребованная машина. Парк гражданских воздушных судов в российских авиакомпаниях обновляется, и правильно, что это происходит за счёт лайнеров отечественного производства", — передала пресс-служба ведомства слова министра.

"По данным опроса ВЦИОМ, среди пассажиров сейчас есть очевидный запрос на расширение маршрутной сети по России в обход Москвы, и именно SSJ-100, с его характеристиками, может закрыть эту потребность", — отметил Мантуров.

РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона МАКС-2021, агентство Sputnik — официальным информационным партнером.

Читайте также:

Путин заявил о приоритете развития гражданского авиастроения