ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 20 июл — ПРАЙМ. Твердый контракт на поставку 15 SSJ100 авиакомпании "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") и меморандумы на поставку 25 таких самолетов Red Wings, 10 — "Азимуту" и 8 — "Авроре" подписаны на МАКС-2021, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

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"Подписанные сегодня соглашения на передачу "Суперджетов", включая твёрдый контракт на поставку 15 самолётов для авиакомпании "Россия" и меморандумы на поставку 25 самолетов с Red Wings, 10 — с "Азимут" и 8 – с ГТЛК и "Авророй", подтверждают, что SSJ100 — востребованная машина. Парк гражданских воздушных судов в российских авиакомпаниях обновляется, и правильно, что это происходит за счёт лайнеров отечественного производства", — передала пресс-служба ведомства слова министра.

"По данным опроса ВЦИОМ, среди пассажиров сейчас есть очевидный запрос на расширение маршрутной сети по России в обход Москвы, и именно SSJ-100, с его характеристиками, может закрыть эту потребность", — отметил Мантуров.

РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона МАКС-2021, агентство Sputnik — официальным информационным партнером.

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