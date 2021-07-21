Рослесхоз считает нецелесообразной приватизацию лесов России
МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Приватизация российских лесов в настоящее время нецелесообразна, говорится в сообщении пресс-службы Рослесхоза.
Ранее глава RFP Group Константин Лашкевич в интервью РБК предложил разрешить приватизировать 2-3% от лесной территории России, чтобы на таких участках можно было заниматься интенсивным выращиванием леса.
"Введение частной собственности на лес в современных реалиях не представляется целесообразным. Приватизация может поставить под вопрос сохранение целостности государственного лесного фонда. Новейшая история России подтверждает существование риска возможных нарушений и неправомерного отчуждения национального достояния", — говорится в сообщении.
Как отмечает ведомство, необходимо достичь единого понимания того, насколько эффективно это сможет помочь проблемам лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса.
По мнению Рослесхоза, приватизировать лес для его интенсивного выращивания нет необходимости.
В ведомстве уточняют, что для проверки работы действующих лесохозяйственных нормативов по интенсивному лесопользованию были выделены лесные районы в зоне действия крупнейших ЦБК: Среднеангарский таежный район (12,6 млн га), Карельский таежный район и Карельский северо-таёжный район (14,5 млн га), Балтийско-Белозерский таежный район (11,4 млн га), Двинско-Вычегодский таежный район (18,5 млн га), Байкальский горный район (14,4 млн га).
В состав пилотных регионов включены Республика Карелия, Республика Бурятия, Республика Коми, Архангельская, Вологодская, Ленинградская и Иркутская области.
Отмечается, что до 2025 года планируется увеличить число пилотных регионов, участвующих во внедрении модели интенсивного использования и воспроизводства лесов на не менее чем 10 субъектов Российской Федерации. К реализации проекта планируется подключить Республику Бурятия, Красноярский, Пермский и Хабаровский края, Томскую область.
Главный координатор проектов по лесам высокой природоохранной ценности WWF России Константин Кобяков также не видит необходимости в приватизации лесов в настоящее время. Как отметил эксперт, лесопромышленники могут получить лес в аренду на 49 лет, что соответствует предельному горизонту планирования в современной России. Кобяков полагает, что предложения о приватизации лесов являются последовательной позицией крупных лесозаготовителей, которая напрямую не связана с заявленными целями по развитию лесного хозяйства.
https://1prime.ru/industry_and_energy/20210721/834259231.html