ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 30 июл — ПРАЙМ. Россия откажется от импортной техники и приступит к производству специального оборудования для автономных судов на базе отечественных разработок, которые в перспективе рассматривается, в том числе и для поставок на экспорт, заявил РИА Новости руководитель отраслевого центра "Маринет" Национальной технологической инициативы (НТИ) Александр Пинский. В Турции опровергли сообщения об эвакуации отелей из-за пожаров

По его словам, развитие автономного судовождения вошло в число специальных проектов-маяков НТИ. "В рамках проекта-маяка "Автономное судовождение", помимо запуска нескольких автономных судов, произойдет адаптация навигационной инфраструктуры для автономного судовождения и создание всего набора отечественных элементов, необходимых для этой технологии", — рассказал Пинский. Соответствующий проект будет представлен на форуме "Архипелаг 2121".

Он отметил, что сейчас существует много береговых навигационных систем, обеспечивающих движение морских и речных судов, но инфраструктуру нужно адаптировать к самоуправляемым судам. Её тестирование будет реализовано в рамках проекта-маяка, а в перспективе она может быть масштабирована и в России, и за рубежом.

"Вторая задача – это обеспечить производство отечественных технических средств, и не только, программного обеспечения, но аппаратной части, которая используется на судах. Сейчас большинство радиоэлектроники, используемой и на берегу, и на судах, является импортным. Радиолокационные станции, видеокамеры, комплексы спутниковой связи – практически все это зарубежное", — объяснил эксперт. Таким образом, Россия обеспечит технологическую независимость в сегменте автономного судовождения и сможет выводить свое оборудование на мировой рынок. Прибыль "Сибура" в первом полугодии составила 119,2 миллиарда рублей

Минпромторг РФ в феврале прошлого года начал разработку правовой базы для опытной эксплуатации морских автономных судов под флагом РФ. В настоящее время под эгидой отраслевого центра "Маринет" реализуется крупнейший в мире проект по автономному судовождению, в котором участвуют три ведущие судоходные компании России: "Совкомфлот", "Росморпорт" и "Пола Райз". В его рамках впервые в мире создаются технические и правовые условия для коммерческой эксплуатации автономных судов.

Правительство РФ 8 декабря опубликовало постановление, согласно которому эксперимент по опытной эксплуатации автономных судов под флагом РФ пройдет с декабря 2020 по декабрь 2025 года. Участие в нем принимают автономные суда под российским флагом, зарегистрированные капитанами морских портов, расположенных в 11 регионах: Краснодарском, Приморском, Хабаровском краях, Астраханской, Калининградской, Магаданской, Ленинградской, Мурманской, Ростовской и Сахалинской областях, а также в Петербурге.