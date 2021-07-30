МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. "Сибур" в рамках сделки с ТАИФ по объединению нефтегазохимических бизнесов исключит из своего состава непрофильный актив — инжиниринговую компанию НИПИГАЗ, акции которой распределят как дивиденды между действующими акционерами "Сибура", сообщается в отчете холдинга. Прибыль "Сибура" в первом полугодии составила 119,2 миллиарда рублей

"Сибур" и ТАИФ в апреле объявили, что объединяют нефтегазохимический бизнес на базе ПАО "Сибур Холдинг". Акционеры ТАИФ, согласно этим планам, получат долю в 15% в объединенной компании, а взамен передадут контрольный пакет акций группы из нефтехимических и энергетических предприятий. Оставшийся пакет акций АО "ТАИФ" может быть также впоследствии выкуплен. Закрытие сделки ожидается в сентябре, говорил на ПМЭФ совладелец и глава совета директоров "Сибур Холдинга" Леонид Михельсон.

"В рамках сделки группа исключит из периметра непрофильный актив НИПИГАЗ с его дочерними обществами и совместными предприятиями… путем распределения акций НИПИГАЗ в качестве дивидендов акционерам группы… Закрытие сделки ожидается в 2021 году", — сообщает "Сибур".

Как пояснили РИА Новости в пресс-службе холдинга, задача о выделении НИПИГАЗа была всегда. "Это более понятная инвестиционная история для потенциальных инвесторов, кроме того, деконсолидация является органичным продолжением активного развития НИПИГАЗа, который за 5 лет превратился в крупнейшую инжиниринговую компанию России, занимает высокие позиции в мире в нефтегазовом сегменте", — отметили там.

Распределение акций НИПИГАЗа между действующим составом акционеров "Сибура" будет осуществляться пропорционально их долям в холдинге. ТАИФ при этом в сделке не участвует, также сообщили в компании. "Переход на следующий этап — развитие независимой компании. Независимость от крупного корпоративного акционера увеличит возможности для расширения круга потенциальных заказчиков", — заключает "Сибур".

"Сибур" — ведущая нефтегазохимическая компания России, занимающаяся переработкой побочных продуктов добычи нефти и газа. Совладельцу "Новатэка" Леониду Михельсону принадлежит 35,98% акций "Сибура", из которых 14,4% акций он в июле 2020 года внес в закрытый паевой инвестиционный фонд "Газпромбанк — Среднесрочный" под управлением Газпромбанка. Также в числе акционеров ПАО "Сибур Холдинг" Геннадий Тимченко (17%), действующий и бывший менеджмент компании (около 14,5%), группа "Согаз" (12,5%), китайская Sinopec (10%), Фонд Шелкового пути (10%).