МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Акционеры производителя электромобилей Tesla указали на риски покупок металла у "Норильского никеля" в связи с крупным разливом топлива, который негативно повлиял на жизнь коренных народов, следует из материалов к собранию акционеров Tesla, опубликованных на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США. В США начали расследование в отношении работы автопилота Tesla

В разделе предложений инвесторов говорится, что представители коренных народов России обратились к Tesla с просьбой не использовать продукцию "Норникеля", пока компания не устранит ущерб от крупного нефтяного разлива. "Поскольку Tesla хочет обеспечить больше поставок никеля для производства электромобилей, ее неспособность продемонстрировать ответственный подход к поставкам создает риски. Активисты коренных народов России призывают Tesla не использовать продукцию "Норникеля" до тех пор, пока компания не устранит разрушительный экологический, культурный и экономический ущерб от крупного нефтяного разлива, который повлиял на традиционную территорию и жизнь коренных народов", — говорится в материалах.

Tesla в разделе ответа совета директоров не прокомментировала эти риски по существу, но указала, что не заключала никаких соглашений с "Норникелем". "Инициатор цитирует открытое письмо заинтересованной группы, в котором Tesla просят воздержаться от закупок у "Норникеля", но Tesla никогда не заключала никаких соглашений с "Норникелем", — говорится в материалах.

В свою очередь в "Норникеле" РИА Новости заявили, что компания не раскрывает информацию по контрактам, которая является коммерческой тайной. Суд принял иск Росрыболовства к дочке "Норникеля" на 58 миллиардов рублей

"Что касается взаимодействия с коренными народами Таймыра, "Норникель" уже сделал и еще сделает целый ряд практических шагов по их поддержке, в том числе реализует комплексную программу стоимостью более 2 миллиардов рублей. Компания поддерживает прямой диалог с общинами коренных народов. После аварии в мае 2020 года были выплачены прямые компенсации коренным общинам Таймыра на сумму более 170 миллионов рублей", — добавил представитель компании.

Никель — важный компонент аккумуляторов для электромобилей. В июле прошлого года глава Tesla Илон Маск говорил, что готов предоставить крупный контракт производителям никеля, приверженным концепции устойчивого развития. В июле этого года австралийская горнодобывающая компания BHP договорилась о поставках никеля Tesla. BHP будет поставлять Tesla никель со своего завода Nickel West в Западной Австралии.

В мае 2020 года один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит НТЭК, входит в структуру "Норильского никеля") получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Было возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. По данным Ростехнадзора, причинами разлива топлива стали недостатки проектирования и строительного производства, а также некачественный контроль за эксплуатацией сооружений.