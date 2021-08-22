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https://1prime.ru/industry_and_energy/20210822/834502603.html
Путин назвал развитие авиации обезусловным приоритетом России
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Развитие внутренней авиации относится к безусловным приоритетам России, заявил президент РФ Владимир Путин. Развитие отечественной авиационной промышленности позволит жителям... ПРАЙМ, 22.08.2021
авиация, владимир путин, новости, промышленность, экономика, бизнес, транспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Развитие внутренней авиации относится к безусловным приоритетам России, заявил президент РФ Владимир Путин.
Развитие отечественной авиационной промышленности позволит жителям российских регионов совершать полеты не через Москву, а напрямую, подчеркнул глава РФ на встрече с представителями партии "Единая Россия".
Путин отметил, что сейчас России нужен среднемагистральный самолет, чтобы долетал до Дальнего Востока. "Причем он может быть достаточно большой по протяженности, имея в виду нашу территорию, повторю еще раз, он может вообще долетать от Москвы до Дальнего Востока, и это надо сделать", — сказал он.