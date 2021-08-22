МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Развитие внутренней авиации относится к безусловным приоритетам России, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин оценил успехи России в преодолении последствий пандемии

Развитие отечественной авиационной промышленности позволит жителям российских регионов совершать полеты не через Москву, а напрямую, подчеркнул глава РФ на встрече с представителями партии "Единая Россия".

Путин отметил, что сейчас России нужен среднемагистральный самолет, чтобы долетал до Дальнего Востока. "Причем он может быть достаточно большой по протяженности, имея в виду нашу территорию, повторю еще раз, он может вообще долетать от Москвы до Дальнего Востока, и это надо сделать", — сказал он.