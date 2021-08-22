МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин предложил выплатить разово пенсионерам ещё 10 тысяч рублей.

Тысяча рублей для пенсионеров подъедается инфляцией, её недостаточно, подчеркнул Путин на встрече с представителями партии "Единая Россия".

"Она все-таки инфляцией подъедается. Тем более что я сказал о средней цифре инфляции 6,5 процента год к году. Но для пожилых людей она, пожалуй, еще и побольше. Почему — потому что структура потребления у них другая", — сказал он.

Путин отметил, что власти исходили из того, что повышение пенсий на тысячу рублей ежегодно будет превышать инфляцию, но сейчас уровень инфляции выше, чем прогнозировался. Путин призвал увеличить доходы некоторых категорий граждан

"Поэтому этой тысячи, которую мы предусмотрели на прибавку к пенсии, на мой взгляд недостаточно. И я просил бы "Единую Россию", когда она сформирует соответствующую фракцию в Думе, определенным образом отреагировать, и предлагаю дополнительно выплатить пенсионерам в этом году, осуществить разовую выплату в размере 10 тысяч рублей", — сказал Путин.

Он подчеркнул, что эта выплата должна коснуться всех категорий пенсионеров.