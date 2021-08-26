МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проводит антикартельные проверки крупнейших производителей арматуры в РФ на предмет возможного сговора, который привел к росту цен, проверки проводятся в компаниях НЛМК, "Новосталь-М", "Тулачермет-Сталь", УК "ПМХ", сообщила служба. ФАС проанализирует справедливость наценок на базовые продукты

"В распоряжении ведомства есть данные, которые могут свидетельствовать о признаках заключения ценового сговора, следствием которого может являться рост и поддержание отпускных цен на арматуру. Ранее ФАС России по обращениям граждан и организаций о росте цен на металл (в том числе на арматуру) был проведен ценовой мониторинг", — говорится в сообщении.

По результатам мониторинга было установлено, что на территории РФ в 2021 году по сравнению с предыдущим годом цены на арматуру существенно выросли — более чем на 50%. Антимонопольная служба отмечает, что в качестве одной из причин роста цен на арматуру металлургические компании указывали увеличение индикаторов цен на зарубежных рынках.

"Вместе с тем, ведомство фиксировало рост цены на внутреннем рынке во время снижения внешних индикаторов. Так, по итогам анализа имеющейся в распоряжении ведомства информации, установлены обстоятельства, которые могут свидетельствовать о наличии в действиях крупнейших производителей арматуры признаков заключения и реализации ценового сговора, направленного на повышение и поддержание отпускных цен на арматуру", — добавляет антимонопольная служба. ФАС не получала жалоб на Wildberries из-за комиссий для Visa и Mastercard

"В связи с этим ФАС России проводит внеплановые выездные проверки ПАО "НЛМК", ООО "Новосталь-М", ООО "Тулачермет-Сталь", ООО УК "ПМХ" на предмет заключения антиконкурентного соглашения (статья 11 закона о защите конкуренции). В ходе проверок ФАС России произведет оценку ценообразования у крупнейших производителей арматуры, а также изучит причины возможного необоснованного повышения цен", — сообщает ведомство.

В случае наличия в действиях проверяемых компаний нарушения запретов, установленных законом о защите конкуренции, будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства. "Окончательные выводы о наличии либо отсутствии в действиях проверяемых лиц нарушения антимонопольного законодательства будут сделаны ведомством по итогам проверочных мероприятий, а также анализа всей полученной ФАС России информации", — заключается в сообщении.