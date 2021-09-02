ВЛАДИВОСТОК, 2 сен — ПРАЙМ. Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) обеспечен электронными автокомпонентами минимум до октября, приостановок конвейера не планируется, сообщил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) основной владелец и глава совета директоров "Соллерс авто" (куда входит УАЗ) Вадим Швецов.

"Сейчас очень сложно планировать, потому что мы видим по компонентам максимум месяц вперед. Пока у нас на сентябрь есть возможность организовывать производство. Надеюсь, так же будет и на следующий месяц. Хотя ситуация крайне тяжелая и непрогнозируемая", — отметил он.

Швецов также уточнил, что предприятие приспособилось работать в режиме "stop and go", то есть в случае нехватки электронных компонентов автомобиль собирается и отставляется на площадке, а как только автоэлектроника поступает, машины ею доукомплектовываются. "Поэтому мы научились работать так, что по сути не останавливаем конвейер, а потом дорабатываем автомобиль", — пояснил он.

При этом топ-менеджер спрогнозировал рост продаж автомобилей УАЗ в этом году. Как ранее сообщали в Ассоциации европейского бизнеса, по итогам января-июля было продано 16 тысяч машин этой марки, что на 8% выше прошлогодних результатов.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.