МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. "Новатэк" на Восточном экономическом форуме подписал меморандум о сотрудничестве с министерством экономики, торговли и промышленности Японии по поддержке проектов производства и реализации аммиака и водорода, сообщила компания. Сахалин планирует производить 30 тысяч тонн водородного топлива в год

"ПАО "Новатэк" и министерство экономики, торговли и промышленности Японии подписали меморандум о сотрудничестве в сфере аммиака, водорода и улавливания, хранения и утилизации углекислого газа", — говорится в сообщении. Подписание состоялось в присутствии министра энергетики РФ Николая Шульгинова и министра экономики Японии Хироси Кадзиямы.

Отмечается, что стороны намерены обеспечить двустороннюю поддержку проектов в сфере производства и реализации аммиака и водорода, а также технологий улавливания и хранения углекислого газа на территории России и Японии. В частности, меморандум предусматривает обмен информацией и результатами исследований в этой сфере, реализацию пилотных проектов и государственную поддержку разработки политики в области декарбонизации, стандартов и требований к производимой низкоуглеродной продукции.

"Подписание меморандума расширяет поддержку наших климатических проектов на межгосударственном уровне, что имеет большое значение для успешной реализации стратегических планов "Новатэка" по дальнейшему наращиванию производства СПГ и сокращению выбросов углерода, а также будет способствовать укреплению экономических связей России и Японии", — подчеркнул председатель правления компании Леонид Михельсон.

Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.