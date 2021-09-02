МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Минпромторг видит основания для снижения ставок пошлин на экспорт из России отдельных видов металлопродукции, в частности чугуна, ферросплавов и алюминия, сообщил журналистам глава министерства Денис Мантуров на полях Восточного экономического форума. СМИ сообщили о планах Минпромторга ввести маркировку электроники

"Основания для пересмотра ставок есть по определенной номенклатуре. В частности, на чугун, на ферросплавы и на алюминий — это как минимум", — сказал министр, уточнив, что речь о пересмотре в сторону снижения.

"Но мы ведем диалог с коллегами по правительству, поэтому будем стараться находить здесь компромисс. Но с учетом того, что мы уже в сентябре находимся, а пошлина действует до конца декабря, то процесс даже принятия решения придется уже совсем на конец года, если такое решение будет принято. На следующий год у нас пока, слава богу, не предусмотрены пошлины", — добавил Мантуров.

В конце июля российское правительство утвердило введение на период с 1 августа по 31 декабря 2021 года временных пошлин на экспорт черных и цветных металлов.

По словам главы Минпромторга, о результатах введения пошлин говорить пока рано, поскольку с 1 августа прошло мало времени. "Но я могу сказать, что снижение, например, по арматуре по сравнению с июнем и с июлем от 12% до 18% — сегодня цена на арматуру примерно 53 тысячи за тонну, при этом домиллиметровый прокат где-то 73 тысячи, что тоже на 15-16% ниже по отношению к июню-июлю", — отметил Мантуров.

Он отметил, что в целом это была фискальная мера для того, чтобы создавать "подушку" для тех отраслей, которые пострадали от резкого повышения цен на эти материалы.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.