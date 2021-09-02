МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Упущения в транспортных связях привели к тому, что Россия не нарастила экспорт угольной отрасли, но могли бы это сделать, заявил президент России Владимир Путин. Путин на совещании по развитию ДФО: надо ставить амбициозные цели

"Мы инфраструктуру для этого (экспорта угольной отрасли) не подготовили, и не можем сегодня в полной мере воспользоваться благоприятной конъюнктурой на глобальном угольном рынке. Не можем нарастить экспорт так, как могли бы сейчас сделать, а это, безусловно, упущенные выгоды и для компаний, и для бюджета регионов, и для всей страны. Недополученные ресурсы, которые можно было бы направить на поддержку граждан на развитие территорий", — сказал Путин на совещании по развитию Дальнего Востока.

Президент отметил, что риски были, но "жизнь сложилась иначе — мы недополучили, или недополучаем чего могли бы получить".