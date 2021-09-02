МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Союз золотопромышленников России ожидает в ближайшие пять лет ежегодный рост добычи золота в РФ на 1-2% в год и выход России в 2025 году на первое место в мире по этому показателю, сообщил глава союза Сергей Кашуба, выступая на Восточном экономическом форуме. На Камчатке после завершения добычи золота будут туристические объекты

По его словам, прогноз основан на планах компаний по добыче золота и производству из концентратов.

"Мы считаем, что в ближайшие несколько лет у нас в стране будет умеренный, но достаточно стабильный рост: один, полтора, максимум два процента. И скачок, о котором тут говорил представитель "Полюса" (разрабатывает месторождение Сухой Лог — ред.) 33 миллиона тонн руды, 60 тонн золота в год на Сухом Логе мы видим уже за горизонтом 2025 года", — сказал Кашуба, добавив, что "Сухой Лог и другие мегапроекты, безусловно будут до 2030 года стабильно поддерживать рост добычи".

Глава Союза золотопромышленников также напомнил, что по производству золота из минерального сырья Россия по итогам 2020 года занимает второе место в мире уже второй год подряд. Названо условие для отмены НДС на инвестиционное золото

"Если продолжится тенденция, которая последние шесть лет, — падение добычи золота в Китае, а мы будем расти такими достаточно умеренными, но стабильными темпами, о которых я сказал выше, — то мы полагаем, что на горизонте пяти лет мы можем выйти на первое место по добыче золота в мире из минерального сырья", — сообщил Кашуба.

По данным Союза золотопромышленников, предприятия России по итогам 2020 года произвели 362,7 тонны золота, добытого и полученного в результате попутного производства, включая переработку ломов и отходов, а также в концентратах — это приблизительно на 1% меньше, чем в 2019 году.

Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.