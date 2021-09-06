МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Ситуация в Гвинее не влияет на золотодобывающую компанию Nordgold, ее рудник Lefa работает в обычном режиме, сообщил РИА Новости представитель компании. Военные мятежники задержали президента Гвинеи Альфу Конде

"На сегодняшний день, политическая ситуация в Гвинее не влияет на Nordgold, и наш золотодобывающий рудник Lefa продолжает работать в обычном режиме. Безопасность наших сотрудников остается безусловным приоритетом и мы внимательно следим за ситуацией", — сказал представитель компании.

В Гвинее Nordgold владеет рудником Lefa, производство золота на котором по итогам 2020 года увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 6%, до 177,5 тысячи унций.

Российские специалисты, работающие в частных компаниях в Гвинее, находятся в безопасности, сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства РФ Родион Садыков. "Наши граждане здесь работают, в основном, если брать частные компании, это "Русал", "Нордголд" — они там все организованы, все находятся в безопасности", — сказал представитель дипведомства.

В воскресенье СМИ сообщили о выстрелах в столице Конакри в районе резиденции президента Гвинеи. За организацией "путча" стояли представители группы сил спецназначения, которые вступили в столкновение с охраной президента Альфы Конде. Группу мятежников возглавил полковник Мамади Думбуя, который ранее служил во французском Иностранном легионе.

В обращении к народу Думбуя заявил о роспуске правительства, отмене действующей конституции и закрытии границ страны. Военные также заявили, что президент находится под их контролем.

Военные мятежники пообещали обеспечить безопасность мирных граждан страны и их имущества, жандармерия и полиция будут следить за соблюдением мер.