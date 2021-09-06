МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Ситуация в Гвинее может привести к спекулятивному скачку цен на алюминий и положительно отразиться на "Русале", но в среднесрочной перспективе все нормализуется, такое мнение высказал РИА Новости аналитик ИК "Велес Капитал" Василий Сучков. Российский миллиардер предсказал мировому рынку алюминия встряску

В воскресенье офицеры гвинейских сил специального назначения во главе с полковником Мамади Думбуя, который ранее служил во французском иностранном легионе, задержали президента страны, позже объявили о роспуске госинститутов, прекращении действия конституции и закрытии границ этой африканской страны. По словам Думбуя, президент страны Альфа Конде находится под контролем военных в безопасном месте.

Как отметил аналитик, на Гвинею приходится более 20% мировой добычи бокситов, поэтому длительные перебои в поставках могут взвинтить мировые цены на алюминий. При этом Гвинея критически важна и для "Русала", который добывает в стране более половины всех своих бокситов, а на гвинейском заводе производится 5% глинозема компании.

"Однако мы считаем, что сильное падение экспорта бокситов из Гвинеи маловероятно, так как власть (новая и старая) заинтересована в притоке экспортной выручки в страну. В моменте ситуация может привести к спекулятивному скачку цен на алюминий, но в среднесрочной перспективе все нормализуется. Аналогично и "Русал" сможет компенсировать выпадающие объемы бокситов за счет активов в других странах в случае краткосрочных перебоев поставок из Гвинеи, а рост мировых цен на алюминий сыграет на руку компании", — считает аналитик.

Ранее один из основателей компании "Русал" Олег Дерипаска в своём Telegram-канал написал, что ситуация в Гвинее может серьезно встряхнуть алюминиевый рынок, "ведь 20% мирового производства алюминия использует бокситы из этой маленькой и очень бедной страны".