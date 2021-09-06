МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Ситуация в Гвинее несет существенные риски для российской и глобальной алюминиевой отрасли, заявил РИА Новости представитель Алюминиевой ассоциации РФ. Эксперт предупредил о рисках для добывающих компаний в Гвинее

В воскресенье офицеры гвинейских сил специального назначения во главе с полковником Мамади Думбуя, который ранее служил во французском иностранном легионе, задержали президента страны, позже объявили о роспуске госинститутов, прекращении действия конституции и закрытии границ этой африканской страны. По словам Думбуя, президент страны Альфа Конде находится под контролем военных в безопасном месте.

"Ситуация в Гвинее несет существенные риски для российской и глобальной алюминиевой отрасли. Гвинея занимает первое место в мире по запасам бокситов. На нее приходится 26,4% мировых запасов и 20% добычи. Добыча бокситов с 2015 по 2020 год выросла более чем в 4 раза. Доля Гвинеи в поставках сырья для Китая – крупнейшего в мире производителя алюминия — составляет 50%, "Русала" – крупнейшего производителя алюминия за пределами Китая – 45%", — отметил представитель ассоциации.

"Военный переворот всегда приводит к нестабильности и долгосрочным рискам остановки производства или вывоза сырья из Гвинеи. Быстро найти замену такому объему бокситов в глобальном масштабе невозможно", — добавил представитель ассоциации.

Ассоциация "Объединение производителей, поставщиков и потребителей алюминия" (Алюминиевая ассоциация) создана при поддержке министерства промышленности и торговли РФ в декабре 2015 года. В ассоциацию входят крупнейшие предприятия алюминиевой отрасли России.