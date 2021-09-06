БРЮССЕЛЬ, 6 сен — ПРАЙМ, Мария Князева. Признаков перебоев с поставкам бокситов из Гвинеи нет, хотя такой поворот событий мог бы повлиять на рынок, ведь страна входит в тройку крупнейших в мире поставщиков этого сырья, сказал РИА Новости глава отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке международной финансовой группы Saxo Bank Оле Хансен.

В воскресенье офицеры гвинейских сил специального назначения во главе с полковником Мамади Думбуя, который ранее служил во французском иностранном легионе, задержали президента страны, позже объявили о роспуске госинститутов, прекращении действия конституции и закрытии границ этой африканской страны. По словам Думбуя, президент страны Альфа Конде находится под контролем военных в безопасном месте.

"Сбои в поставках бокситов (сырья, необходимого для производства алюминия — ред.) из Гвинеи могут привести к дальнейшему сужению рынка (алюминия — ред.), но важно подчеркнуть, что пока нет никаких признаков перебоев в поставках", — сказал эксперт.

Он напомнил, что Гвинея является третьим в мире производителем бокситов с крупнейшими запасами.

Ранее в Алюминиевой ассоциации РФ отметили, что на Гвинею приходится 26,4% мировых запасов и 20% добычи бокситов. Их выработка с 2015 по 2020 год выросла более чем в 4 раза. Доля Гвинеи в поставках сырья для Китая — крупнейшего в мире производителя алюминия — составляет 50%, "Русала" — крупнейшего производителя алюминия за пределами Китая — 45%. Быстро найти замену такому объему бокситов в глобальном масштабе невозможно, отмечал представитель ассоциации.

Стоимость алюминия в понедельник побила максимумы за 10 лет из-за политической ситуации в Гвинее. При этом алюминий дорожает восьмой месяц подряд, за это время рост стоимости промышленного металла составил порядка 35%.

"Цены на алюминий по-прежнему поддерживаются уже растущим дефицитом, обусловленным сочетанием растущего спроса на так называемые зеленые металлы в условиях стагнации предложения", — отметил Хансен.