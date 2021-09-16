МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Делегация Литвы в Совете ЕС призвала Еврокомиссию возобновить диалог с Россией по вопросу управления запасами Балтийского моря, по мнению литовских политиков, РФ устанавливает высокие квоты допустимого улова рыба, сообщается на сайте RT. В России резко снизился импорт тунца

"Власти Литвы заявили об обеспокоенности действиями России по регулированию рыболовной деятельности в Балтийском море. Об этом говорится в комментарии литовской стороны по поводу установления Советом ЕС ограничений по вылову рыбы на 2022 год в акватории Балтики. С документом ознакомился RT. Делегация Литвы в Совете ЕС призвала Еврокомиссию возобновить диалог с российскими коллегами по вопросу управления запасами Балтийского моря", — говорится в сообщении.

Как считают литовские политики, Россия устанавливает высокие квоты допустимого улова рыбы. "Российская сторона осуществляет целенаправленный промысел балтийской трески и в одностороннем порядке устанавливает значительно превышающие научные рекомендации и свою историческую долю квоты общего допустимого улова сельди и кильки", — цитирует RT документ.

При этом в комментарии подчеркивается, что все страны Евросоюза прилагают большие усилия для сохранения и устойчивого использования ресурсов Балтийского моря.

Как пояснил RT руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев, Россия соблюдает все связанные с выловом рыбы договоренности с европейскими коллегами. Существующие международные комиссии, в том числе в Балтийском море, работают эффективно и определяют объемы промысла. "Литва имеет незначительные собственные воды, и у них, конечно, большие проблемы с рыболовством, которые они всячески пытаются переложить на российскую сторону", — прокомментировал он заявление литовской делегации.