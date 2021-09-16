RT: Литва обвинила Россию в высоких квотах допустимого улова рыбы в Балтийском море
МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Делегация Литвы в Совете ЕС призвала Еврокомиссию возобновить диалог с Россией по вопросу управления запасами Балтийского моря, по мнению литовских политиков, РФ устанавливает высокие квоты допустимого улова рыба, сообщается на сайте RT.
"Власти Литвы заявили об обеспокоенности действиями России по регулированию рыболовной деятельности в Балтийском море. Об этом говорится в комментарии литовской стороны по поводу установления Советом ЕС ограничений по вылову рыбы на 2022 год в акватории Балтики. С документом ознакомился RT. Делегация Литвы в Совете ЕС призвала Еврокомиссию возобновить диалог с российскими коллегами по вопросу управления запасами Балтийского моря", — говорится в сообщении.
Как считают литовские политики, Россия устанавливает высокие квоты допустимого улова рыбы. "Российская сторона осуществляет целенаправленный промысел балтийской трески и в одностороннем порядке устанавливает значительно превышающие научные рекомендации и свою историческую долю квоты общего допустимого улова сельди и кильки", — цитирует RT документ.
При этом в комментарии подчеркивается, что все страны Евросоюза прилагают большие усилия для сохранения и устойчивого использования ресурсов Балтийского моря.
Как пояснил RT руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев, Россия соблюдает все связанные с выловом рыбы договоренности с европейскими коллегами. Существующие международные комиссии, в том числе в Балтийском море, работают эффективно и определяют объемы промысла. "Литва имеет незначительные собственные воды, и у них, конечно, большие проблемы с рыболовством, которые они всячески пытаются переложить на российскую сторону", — прокомментировал он заявление литовской делегации.
https://1prime.ru/industry_and_energy/20210916/834712728.html