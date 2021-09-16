В Великобритании ESO просит владельцев угольных ТЭС обеспечить подачу электроэнергии потребителям
МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Рост цен на энергоносители в мире не останавливается: в Европе бьют рекорды цены на природный газ, а также взлетела цена на уголь жирных марок на фоне закрытия профильных шахт в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом пишет РИА Новости.
Правительство Великобритании на фоне энергетического кризиса только за одну неделю провело внеплановые финансовые интервенции в размере 86 миллионов фунтов для продолжения работы оставшихся в стране угольных электростанций. Несколько месяцев назад национальный оператор электросетей (ESO) попросил владельцев трёх угольных ТЭС обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии потребителям. Государство обязалось компенсировать компаниям расходы на работу.
Помимо этого, из-за безветренной погоды в стране оказались полностью бесполезными ветряные электростанции, это привело к росту стоимости одного мегаватт-часа до 400 фунтов, а на бирже цена достигала 1750 фунтов, что выше средней цены на 3 тысячи процентов. Для потребителей стоимость электроэнергии рекордно вырастет к началу 2022 года, что приведёт к "энергетической нищете" для многих британцев.
Великобритания при этом считается одной из наиболее "зелёных" стран из-за отказа от угля. Великобритания планомерно занималась декарбонизацией промышленности и уничтожала отрасль добычи угля, а теперь вынуждена просить у оставшихся добытчиков этого топлива помощи. Известно, что в 2020 году вопреки всем заветам экологов власти открыли новую угольную шахту для промышленности, чтобы не закупать кокс в США. При этом уголь занимает 3% в энергобалансе страны, а "зелёная" энергетика — 10%. То есть сейчас ирония ситуации состоит в том, что Лондон умоляет о помощи тех, кого на протяжении десятилетий планомерно уничтожал.
Опыт Великобритании показывает, что возобновляемые источники энергии (ВИЭ) не позволяют функционировать современному миру. Как отмечает колумнист РИА Новости Сергей Савчук, "хорошо, что в России осторожно относятся к требованиям о декарбонизации и перевооружают угольную отрасль".
https://1prime.ru/industry_and_energy/20210916/834713161.html