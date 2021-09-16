МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Рост цен на энергоносители в мире не останавливается: в Европе бьют рекорды цены на природный газ, а также взлетела цена на уголь жирных марок на фоне закрытия профильных шахт в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом пишет РИА Новости.

Правительство Великобритании на фоне энергетического кризиса только за одну неделю провело внеплановые финансовые интервенции в размере 86 миллионов фунтов для продолжения работы оставшихся в стране угольных электростанций. Несколько месяцев назад национальный оператор электросетей (ESO) попросил владельцев трёх угольных ТЭС обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии потребителям. Государство обязалось компенсировать компаниям расходы на работу. Эксперт озвучил предельную цену за газ в Европе

Помимо этого, из-за безветренной погоды в стране оказались полностью бесполезными ветряные электростанции, это привело к росту стоимости одного мегаватт-часа до 400 фунтов, а на бирже цена достигала 1750 фунтов, что выше средней цены на 3 тысячи процентов. Для потребителей стоимость электроэнергии рекордно вырастет к началу 2022 года, что приведёт к "энергетической нищете" для многих британцев.

Великобритания при этом считается одной из наиболее "зелёных" стран из-за отказа от угля. Великобритания планомерно занималась декарбонизацией промышленности и уничтожала отрасль добычи угля, а теперь вынуждена просить у оставшихся добытчиков этого топлива помощи. Известно, что в 2020 году вопреки всем заветам экологов власти открыли новую угольную шахту для промышленности, чтобы не закупать кокс в США. При этом уголь занимает 3% в энергобалансе страны, а "зелёная" энергетика — 10%. То есть сейчас ирония ситуации состоит в том, что Лондон умоляет о помощи тех, кого на протяжении десятилетий планомерно уничтожал.

Опыт Великобритании показывает, что возобновляемые источники энергии (ВИЭ) не позволяют функционировать современному миру. Как отмечает колумнист РИА Новости Сергей Савчук, "хорошо, что в России осторожно относятся к требованиям о декарбонизации и перевооружают угольную отрасль".