МОСКВА, 16 сен – ПРАЙМ. Директор по развитию строительной компании "Мега-строй-м" Сергей Молодов заявил о начале третьей волны роста цен на строительные материалы. ФАС и ФНС проверили производителей стройматериалов

"Сейчас мы находимся в начале третьей волны удорожания строительных материалов. После металла пошло удорожание инертных материалов. Так, бетон растет уже на 3% в неделю, асфальт подорожал за два месяца на 25%", — сказал Молодов на складской конференции Knight Frank.

По его словам, также зафиксирован значительный рост цен на кровельные материалы.

"Закупив кровлю в апреле текущего года, спустя два месяца к нам обратился наш же поставщик с просьбой выкупить уже поставленные материалы в 2-2,5 раза дороже", — добавил Молодов.

Как ранее отмечал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, рост цен на материалы по объективным причинам наблюдается во всем мире, однако в ряде российских регионов за последний год зафиксировано необоснованное увеличение стоимости по некоторым позициям. Власти занимаются данной проблемой, в том числе с привлечением ФАС, которая в свою очередь недавно сообщила о расширении проверки на рынках стройматериалов. Кроме того, стало известно, что ФАС создаст реестр крупных производителей в этой сфере.