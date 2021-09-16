МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Evraz приступил к строительству нового завода по производству ванадия в особой экономической зоне "Узловая" в Тульской области, говорится в сообщении компании.

Стратегической целью проекта в компании назвали увеличение эффективности производства ванадия и снижение себестоимости за счет координации и контроля всей производственной цепочки: от поставок и переработки ванадиевого шлака до выпуска товарной продукции.

"Благодаря строительству завода "ЕВРАЗ Узловая" с мощностью переработки 12 тысяч тонн ванадия в шлаке в год мы сможем уйти от переработки ванадиевого сырья Evraz на сторонних предприятиях, повысить эффективность и локализовать производство ванадия внутри страны", — приводятся в сообщении слова вице-президента компании Александра Эренбурга.

В результате реализации проекта производство чистого ванадия в товарной продукции на предприятиях Evraz в Тульской области увеличится более чем в два раза (с 7,5 тысячи до 17 тысяч тонн в год). Предполагаемая доля Evraz в мировом объеме производства ванадиевых продуктов составит около 15%.

Ранее сообщалось, что общие инвестиции в проект оцениваются в сумму около 228 миллионов долларов, запуск производства запланирован на 2025 год. В компании заявили, что предприятие будет работать по уникальной в России технологии гидрометаллургического извлечения ванадия, которая успешно применяется на действующем производстве "ЕВРАЗ Ванадий Тулы".

Использование наилучших доступных природоохранных практик поможет снизить нагрузку на окружающую среду в соответствии с экологической стратегией Evraz.

Ванадий широко используется в атомной энергетике, черной металлургии, авиационной, аэрокосмической отраслях, в изготовлении электронных устройств. Основное применение металл находит в качестве легирующей добавки для выплавки сверхпрочной стали различного назначения и титановых сплавов.

Также ванадий используют при производстве ванадиевых проточных редокс-батарей, аккумуляторов и в качестве одного из важнейших компонентов для получения магнитов.