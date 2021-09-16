МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Андрей Белоусов в субботу проведет очередную встречу с владельцами и топ-менеджерами металлургических компаний по поводу планируемого повышения налогов, заявили РИА Новости источники в отрасли.

"Белоусов собирает в субботу, приглашены основные акционеры металлургических компаний и их руководство", — сказал агентству один из источников. Эту информацию подтвердил другой источник в отрасли, отметив, что речь вновь пойдет о налогообложении. Бизнес предложил властям поднять налог на прибыль металлургов

Накануне Белоусов и ряд министров РФ уже провели совещание с металлургами и производителями удобрений по поводу планируемого повышения налогов. Как сообщал журналистам представитель "Северстали", соответствующие предложения по итогам совещания планировалось доложить главе правительства РФ Михаилу Мишустину в четверг.

По информации источников агентства, речь, в частности, шла об увеличении НДПИ и введении коэффициента к налогу на прибыль, стимулирующего инвестиции.

Правительство РФ в связи с ростом цен на внутреннем рынке ввело пошлины на экспорт черных и цветных металлов с 1 августа до конца года.

Белоусов указывал, что это временная мера, направленная на защиту внутреннего рынка, и кабмин планирует до конца года разработать постоянный механизм стабилизации цен на металлы и металлопродукцию.

Затем, в начале августа, глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников говорил, что его министерство и Минфин в августе-сентябре подготовят предложения о совершенствовании налоговой системы для российских металлургов.

Заместитель министра финансов Алексей Сазанов также пояснял, что основная идея заключается в том, чтобы перейти к некой привязке ставок НДПИ к изменению мировых цен на металлургическую продукцию.

В начале сентября министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял журналистам, что изъятие части дополнительных доходов российских металлургов, полученных от благоприятной конъюнктуры мирового рынка, справедливо.