МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Более 20 тысяч специалистов требовались лесной промышленности в течение восьми месяцев 2021 года, при этом объявлений о поиске работы вдвое меньше, говорится в совместном исследовании Рослесинфорга (подразделение Рослесхоза) и рекрутинговой интернет-платформы HeadHunter, результаты которого были опубликованы в преддверии дня работника леса и лесоперерабатывающей промышленности, который отмечается 19 сентября. Эксперты рассказали о самых высоких зарплатах для популярных вакансий

"За восемь месяцев этого года на hh.ru было опубликовано 20,7 тысяч вакансий для сотрудников из лесной индустрии. В целом, год от года спрос на них не падает и составляет порядка 21,5 тысячи предложений от работодателей", — говорится в сообщении Рослесинфорга.

Как уточняется в исследовании, с начала года опубликовано более 10,8 тысяч резюме, что уже практически в два раза превысило показатель допандемийного 2019 года.

Аналитики уточняют, что больше всего на рынке востребованы производственный персонал – 40% от общего количества вакансий, специалисты по продажам – 18%, а также рабочий персонал – 16%. Чаще всего работодатели предлагают потенциальным соискателям полный график работы (80% от общего числа опубликованных вакансий), а вот сменный график и вахтовый метод реже – 9% и 5% соответственно.