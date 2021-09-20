МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Литейный завод "Росалит" (расположен в городе Заволжье Нижегородской области, входит в группу "Соллерс авто") в 2022 году запустит серийное производство комплектующих для двигателей к автомобилям марок Hyundai, Kia, Citroen и Peugeot, предприятию предоставлен льготный кредит на 323 миллиона рублей, сообщает пресс-служба Фонда развития промышленности. Страховщики рассказали, как изменились судебные споры о выплатах по ОСАГО

"Запуск серийного производства комплектующих для двигателей к Hyundai – 1 кв. 2022. Запуск серийного производства комплектующих для двигателей к Kia, Citroen и Peugeot – 1 кв. 2022", — рассказали о планах предприятия в ФРП.

Также планируется начать выпуск комплектующих для двигателей к Ford, но уже в 2023 году.

В ФРП уточнили, что средства выданы под 1% годовых в первые три года и 3% на оставшийся срок. Они пойдут на приобретение автоматизированного комплекса с машиной литья, интеллектуальной системой настройки пресс-форм, фотодатчиками, роботами съемщиками и смазчиками. В правительстве прокомментировали нехватку чипов для автопрома

"Проект направлен на освоение и локализацию производства сложных комплектующих деталей сразу для трех зарубежных автогигантов – Hyundai, Ford и Peugeot-Citroen…. При поддержке ФРП мы увеличим локализацию производства двигателей с созданием новых сложных технологических переделов, которые повысят технический уровень предприятия", – отметил гендиректор литейного завода "Росалит" Фархад Асисольсольтани, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Так, в рамках проекта предприятие наладит изготовление нижних частей блока цилиндра для двигателя NU 2.0 к Hyundai i40, Hyundai Tucson, Kia Cerato, Kia Cerato Koup, Kia Soul, Kia Sportage, головок блока цилиндров для турбодвигателя 2.2 к фургону Ford Transit и блоков цилиндра двигателей DV6 для фургонов Citroen Berlingo и Peugeot Partner.

"Росалит" намерен ежегодно выпускать порядка 180 тысяч деталей для трех двигателей. Повышение технического уровня предприятия даст возможность выпускать сложные комплектующие внутри страны, увеличив локализацию двигателей, добавили в ФРП.