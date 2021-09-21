МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Минэкономразвития повысило прогноз по росту промышленного производства в РФ на 2021 год до 4,2% с 2%, сообщил журналистам представитель министерства, комментируя уточненные параметры прогноза социально-экономического развития РФ на 2021 год и на 2022-2024 годы. Решетников прокомментировал восстановление российской экономики

В 2022 году рост промпроизводства составит 3,3% (в предыдущей версии прогноза ожидался рост на 3,6%), в 2023 году — на 2,4% и на 2,2% в 2024 году (против 2,9% и 2,7% соответственно в июльской промежуточной версии прогноза).

Как ожидает министерство, добыча полезных ископаемых в 2021 году вырастет на 3,7%, в 2022 году рост ускорится до 4,6%, а в 2023-2024 годах замедлится до 1,4% и 0,8% соответственно. Обработка, по оценкам министерства, вырастет в 2021 году на 4,2%, в 2022 году — на 2,6%, в 2023-2-24 годах — на 3% и 3,1% соответственно.