МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Лесопромышленный холдинг Segezha Group (входит в АФК "Система") договорился о приобретении у международной инвестиционной компании Bonum Capital лесопромышленных активов и лесных ресурсов в Иркутской области и Красноярском крае за 515 миллионов долларов, говорится в сообщении компаний. Совкомбанк запускает акцию "Вырасти лес"

"Bonum Capital подписала соглашение о продаже 100% акций холдинговой компании ООО "Интер Форест Рус", которая объединяет 24 лесопромышленных актива и значительные лесные ресурсы в Иркутской области и Красноярском крае, ПАО "Сегежа Групп" за 515 миллионов долларов", — сообщает инвесткомпания.

"Интер Форест Рус" объединяет лесоперерабатывающие и лесозаготовительные предприятия, в том числе — четыре деревообрабатывающих комбината и один фанерный комбинат, а также речной флот из 98 судов и арендуемые лесные участки, расчетная лесосека которых составляет порядка 10,9 миллиона кубометров.

Segezha Group указывает, что профинансирует покупку из средств, привлеченных в рамках нового выпуска рублевых биржевых облигаций, и денежных средств, полученных в ходе первичного публичного размещения акций. Закрытие сделки ожидается в первом квартале 2022 года при условии получения всех необходимых регуляторных и корпоративных одобрений, а также выполнения ряда других условий. Bonum Capital получит 13% в Segezha Group

В результате сделки под управлением холдинга будет находиться 16 миллионов гектаров леса, расчетная лесосека составит 23,6 миллиона кубометров. Мощности группы по производству пиломатериалов увеличатся почти вдвое — до 3,221 миллиона кубометров, по выпуску пеллет — в 1,8 раза, до 380 тысячи тонн. Мощности по производству фанеры возрастут примерно на 20% — до 232 тысяч кубометров.

Цена сделки подлежит определенным корректировкам, зависящим, среди прочего, от изменений чистого долга и прочих обязательств, а также чистого оборотного капитала, рассчитанных на дату закрытия сделки. Активы, как ожидается, будут консолидированы в отчетность холдинга уже начиная с первого квартала следующего года. По итогам января-июня OIBDA Segezha составила 13,2 миллиарда рублей, рентабельность по OIBDA — 31%.

"Компания ожидает получить значительный позитивный эффект от сделки на финансовые результаты начиная с первого квартала 2022 года. По оценке Segezha Group, за шесть месяцев 2021 года показатель OIBDA консолидированного бизнеса составил бы от 18,2 миллиарда рублей до 19,2 миллиарда рублей, а показатель рентабельности по OIBDA — около 31%", — добавляется в сообщении.