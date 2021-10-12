МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Союз российских пивоваров (СРП, представляет интересы свыше сотни производителей пива в РФ, кроме международных компаний) обратился к министру экономического развития РФ Максиму Решетникову с просьбой об увеличении ввозных таможенных пошлин на пивоваренную продукцию, говорится в письме союза (имеется в распоряжении РИА Новости). В России могут повысить пошлины на вино, пиво и парфюмерию из ЕС

"Союз российских производителей пивобезалкогольной продукции просит вас о скорейшем увеличении ввозных таможенных пошлин на пивоваренную продукцию на постоянной основе и предлагает установить ввозную таможенную пошлину на "пиво солодовое" (код ТН ВЭД 2203 00) и пивные напитки, поставляемые по коду ТН ВЭД 2206 00, в размере 1 евро за литр", — говорится в письме председателя совета союза Даниила Бримана.

Союз указывает, что подавляющее большинство пивоваренной продукции импортируется в РФ как "пиво солодовое" под тремя кодами товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД). С 2018 года, продолжает СРП, таможенная пошлина на продукцию под кодами 2203 00 01 00 и 2203 00 09 00 (пиво солодовое в сосудах емкостью 10 литров или менее) составляет 0,018 евро (около 1,5 рубля) за литр ввозимой продукции.

В свою очередь пошлина на категорию пива кода 2203 00 10 00 (пиво солодовое в сосудах емкостью более 10 литров) — 0,04 евро (порядка 3,3 рубля) за литр. Это, как отмечает союз, "значительно меньше ставок ввозных таможенных пошлин на винодельческую и крепкую алкогольную продукцию, а также ставок на ввозимые в РФ сырье (солод, хмель), оборудование и комплектующие для пивоваренных производств".

"Несмотря на то что размер пошлины на импортную пивоваренную продукцию носит сугубо символический характер, создавая преференции для продукции зарубежного производства, значительная часть пива ввозится в РФ по трансферным ценам, которые существенно ниже экспортных цен зарубежных производителей, что ведет к сокращению поступлений в бюджет РФ", — добавляется в обращении.

По мнению союза, решение об увеличении ввозных таможенных пошлин "позволит пресечь практику занижения реальной стоимости ввозимой пивоваренной продукции путем механизма трансферных цен, будет соответствовать целям поддержки отечественных производителей, принесет комплексный положительный эффект для экономики РФ в краткосрочной и долгосрочной перспективах".