МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, на основании которого будут предоставлены субсидии на модернизацию лабораторий для проверки промышленной продукции, сообщается на сайте правительства. Белоусов провел совещание по антикризисным мерам господдержки бизнеса

"Российские организации смогут получить субсидии на модернизацию специальных лабораторий для проверки промышленной продукции", — говорится в сообщении.

Отмечается, что субсидии будут предоставлены опорным лабораториям по испытанию сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов, а также лабораториям по испытанию продукции лёгкой промышленности. Связано это с тем, что во многих из них устарело оборудование и не соответствует требованиям как внутреннего, так и внешних рынков.

Добавляется, что предоставленные средства разрешается тратить не только на покупку, доставку и монтаж аппаратуры, но и на выплату зарплат сотрудникам, которые заняты в модернизации лаборатории.

"Утверждённое Михаилом Мишустиным постановление позволит проводить испытания тракторов и изделий лёгкой промышленности на высоком уровне, что в свою очередь сделает российскую продукцию более конкурентоспособной", — сообщается на сайте.

Уточняется, что работа ведется в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", а решение о предоставлении поддержки принимается по итогам отбора заявок, направленных организациями в Минпромторг. Всего до 2023 года планируется направить 942,7 миллиона рублей.