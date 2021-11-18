МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении производителям медицинского кислорода и владельцам буровых установок субсидии на обновление оборудования, сообщила пресс-служба кабмина. Правительство одобрило законопроект о создании компании "Роскадастр"

"Государство компенсирует производителям медицинского кислорода часть расходов на приобретение нового оборудования. Помощь для обновления техники в виде так называемого утилизационного гранта получат и владельцы буровых установок в нефтегазовой отрасли. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Производителям кислорода решено субсидировать до 20% стоимости новых криогенных воздухораспределительных установок, а владельцам буровых — от 20% до 25% (при применении инновационных решений) затрат на покупку нового оборудования российского производства. При этом основным условием получения субсидии является утилизация устаревшего оборудования, уточняет кабмин.

"Предельный размер субсидии для приобретения одной новой криогенной установки составляет 165-700 миллионов рублей в зависимости от мощности оборудования. Для буровой — 50-150 миллионов рублей в зависимости от типа установки", — добавляется в сообщении.

Отмечается, что субсидии будут стимулировать компании обновлять оборудование, а в случае с буровыми установками ещё и позволят поддержать российских производителей такой техники.