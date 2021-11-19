ЕРЕВАН, 19 ноя — ПРАЙМ. План мероприятий по сырьевому обеспечению металлургических предприятий государств ЕАЭС на 2021-2024 годы утвержден на заседании Евразийского межправительственного совета в Ереване 18-19 ноября, сообщили РИА Новости в секретариате блока по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии. Госдума ввела акциз на жидкую сталь

"Документ содержит ряд системных мер – от реализации на национальном уровне мероприятий, направленных на стимулирование сбора и заготовки лома до оптимизации логистики, внедрения инновационных (экологически чистых и энергосберегающих) технологий переработки металлолома", — говорится в сообщении.

Министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян заявил, что вопрос сырьевого обеспечения металлургических предприятий является чувствительным для всех стран союза – в ЕАЭС в настоящее время уже около 1/3 стали производится с использованием лома.

"Комиссией совместно с профильными ведомствами наших стран проведен комплексный анализ сложившейся ситуации на общем рынке лома металлов союза. Основной вывод, который мы сделали – в ЕАЭС фактически отсутствует дефицит металлолома, то есть запасы лома достаточны, необходимо только организовать его эффективный сбор и логистику", — сказал он.

По словам министра ЕЭК, производство металла с использованием лома позволяет существенно сократить выбросы углекислого газа, поэтому утвержденный план также согласуется с текущей глобальной климатической повесткой, по которой сейчас на площадке ЕЭК формируются общие подходы в рамках ЕАЭС.

"Принятие плана создает условия для развития кооперации в сфере сырьевого обеспечения металлургической отрасли, которая является одной из ведущих отраслей на внутреннем рынке ЕАЭС на долгосрочной основе, а также будет способствовать повышению конкурентоспособности евразийских металлургических предприятий на внутреннем и внешних рынках", – сказал Камалян.