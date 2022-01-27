МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Минсельхоз России не ожидает на внутреннем рынке "глобального" роста цен на минеральные удобрения для сельхозтоваропроизводителей как минимум до мая, а сейчас даже фиксирует их снижение, заявил на заседании комитета Госдумы по экономической политике директор департамента регулирования рынков АПК министерства Максим Титов. Минсельхоз попросит ФАС проверить обращения из-за стоимости удобрений

"По сравнению с декабрем 2021 года отмечаем практически по всем видам минеральных удобрений даже снижение цен. То есть сейчас можно говорить о том, что у нас цены стабилизировались и пришли к уровню где-то середины 2021 года", — сообщил Титов в ходе заседания комитета Госдумы РФ по экономической политике. Он заметил, что такая ситуация сохраняется несмотря на то, что цены на мировых рынках стабильно растут, "у нас уже существенный разрыв между внутренними ценами и ценами мировыми на основные виды минеральных удобрений".

Он также обратил внимание и пояснил, что в середине прошлого года ключевые производители минеральных удобрений выступили с инициативой о фиксации цен на базовые виды минеральных удобрений, а затем подтвердили ее в сентябре. Благодаря этому и другим принятым решениям "сейчас можно говорить о том, что у нас цены стабилизировались и пришли к уровню середины 2021 года на удобрения" и в целом ситуация контролируемая, считает Титов.

Он напомнил, что принят ряд нормативных документов, ограничивающих экспорт и позволяющих заключать соглашения между производителями минеральных удобрений и субъектами РФ, а также обеспечивается поставка по графику тех удобрений, которые включены в план поставки. "Этот план регулярно пересматриваем, уже дважды пересматривали и опять будем актуализировать его с коллегами, думаю, на этот неделе, может быть, на следующей", — сообщил представитель Минсельхоза. "ФосАгро" в прошлом году увеличила производство на 3,1%

"Торговые политики, как минимум до мая, будут реализованы, поэтому до мая мы не ожидаем… роста цен, по крайней мере, от производителей. Есть еще и другие составляющие – это логистика… мы видим, что где-то у нас растут цены на перевозки, на подвижной состав ввиду его ограниченности. Но глобального роста цен на удобрения на внутреннем рынке для сельхозтоваропроизводителей мы не ожидаем", — также сказал чиновник.

"Учитывая повышенное внимание всех органов исполнительной и законодательной власти к рынку минеральных удобрений, мы прогнозируем, что до окончания весенней посевной, грубо говоря, до середины года цены на минеральные удобрения на внутреннем рынке будут продолжать оставаться стабилизированными и не должны измениться", — резюмировал в свою очередь директор департамента секторов экономики Минэкономразвития РФ Максим Колесников.