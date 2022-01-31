МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Evraz произвел в 2021 году 13,569 миллиона тонн стали, что на 0,4% меньше по сравнению с предыдущим годом, следует из сообщения компании. "Русагро" увеличило выручку масложирового и сахарного сегментов

Продажи стальной продукции сократились на 4,5%, до 12,469 миллиона тонн.

В четвертом квартале 2021 года выпуск стали по сравнению с предыдущим кварталом уменьшился на 0,6%, до 3,384 миллиона тонн. Продажи стальной продукции увеличились на 7%, до 3,188 миллиона тонн

Evraz — вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с производственными активами в РФ, США и Канаде, входит в число крупнейших производителей стали в мире по объемам производства.