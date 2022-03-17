МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Правительство России введет мораторий на повышение платы за использование лесов, сообщает пресс-служба вице-премьера Виктории Абрамченко. Минпромторг исключил дефицит подгузников и женских прокладок

Уточняется, что арендные ставки будут заморожены на год.

Кроме того, в России введут на 1 год мораторий на проведение плановых надзорных мероприятий, на 1,5 года будут продлены сроки реализации приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов. До пяти лет будут увеличены сроки льготных кредитов, выдаваемых Фондом развития промышленности, а также приоритетная поддержка проектов, направленных на импортозамещение продукции из древесины.

Меры направлены на поддержку предприятий леспрома.

Абрамченко подчеркнула, что российские предприятия могут нарастить производство сырья для детских подгузников и средств гигиены. "Введенные санкции выявили точки роста для лесной промышленности… Очевидно, что наш леспром вполне способен быстро нарастить производство сырья для таких товаров", — отметила она.

Вице-премьер поручила Минпромторгу оперативно создать программу импортозамещения для лесного комплекса.