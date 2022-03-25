МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Фонд развития промышленности (ФРП, входит в ВЭБ) будет докапитализирован на 20 миллиардов рублей, средства пойдут на расширение программы льготного кредитования импортозамещающих производств, говорится в сообщении Минпромторга РФ.

"АвтоВАЗ" начал выпускать внедорожники Niva под маркой Lada

"АвтоВАЗ" готовит импортозамещенные версии Lada

"Программа льготного кредитования импортозамещающих производств будет расширена путем докапитализации Фонда развития промышленности на 20 миллиардов рублей", — отмечается в сообщении.

В Минпромторге уточнили, что cегодня объем портфеля ФРП составляет 154 миллиарда рублей; фонд уже дополнительно одобрил займы на 29 миллиардов рублей, а до конца квартала ожидается одобрение еще 20 проектов на 10 миллиардов.

"Благодаря докапитализации Фонда на 20 миллиардов рублей будет обеспечено своевременное финансирование и дополнительная поддержка около 60 проектов, направленных на импортозамещение и формирование собственной компонентной базы. Поддержанные проекты обеспечат поступление 6 миллиардов рублей налогов и привлечение 3,7 миллиарда рублей новых инвестиций", — прокомментировал первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков.