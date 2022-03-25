МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Фонд развития промышленности (ФРП, входит в ВЭБ) будет докапитализирован на 20 миллиардов рублей, средства пойдут на расширение программы льготного кредитования импортозамещающих производств, говорится в сообщении Минпромторга РФ. "АвтоВАЗ" готовит импортозамещенные версии Lada

"Программа льготного кредитования импортозамещающих производств будет расширена путем докапитализации Фонда развития промышленности на 20 миллиардов рублей", — отмечается в сообщении.

В Минпромторге уточнили, что cегодня объем портфеля ФРП составляет 154 миллиарда рублей; фонд уже дополнительно одобрил займы на 29 миллиардов рублей, а до конца квартала ожидается одобрение еще 20 проектов на 10 миллиардов.

"Благодаря докапитализации Фонда на 20 миллиардов рублей будет обеспечено своевременное финансирование и дополнительная поддержка около 60 проектов, направленных на импортозамещение и формирование собственной компонентной базы. Поддержанные проекты обеспечат поступление 6 миллиардов рублей налогов и привлечение 3,7 миллиарда рублей новых инвестиций", — прокомментировал первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков.