МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Таможенная подкомиссия одобрила введение тарифной квоты на экспорт лома и отходов черных металлов, она будет действовать с 1 мая по 31 июля 2022 года, сообщила в четверг пресс-служба Минэкономразвития. Специалист назвал два способа платежей за экспорт российского зерна

Объем квоты составит 810 тысяч тонн. Внутриквотная ставка экспортной пошлины составит 5%, но не менее 100 евро за тонну, внеквотная ставка — 5%, но не менее 290 евро за тонну, уточняется в сообщении.

В министерстве объяснили, что решение принято "с учетом тенденции к росту цен на данную продукцию на мировом рынке, что может повлечь ее удорожание на российском рынке, и, соответственно, повышение цен на арматуру и сортовой прокат".

В Минэкономразвития также напомнили, что в России уже действует экспортная пошлина на лом черных металлов в размере 5%, но не менее 100 евро за 1 тонну. "По данным Минпромторга, в 2021 году в России зафиксирован рекордный объем сбора лома черных металлов — более 30 млн тонн. Таким образом, введение повышенных ставок вывозных таможенных пошлин не повлияло негативно на ломозаготовительную отрасль", — указано в сообщении. Правительство России продлило запрет на экспорт аммиачной селитры

Кроме того, подкомиссия одобрила увеличение квот на вывоз азотных и комбинированных удобрений из РФ на 231 и 466 тысяч тонн соответственно. Мера увязана с актуальными балансами производства и потребления данных видов удобрений и позволит нарастить экспорт данной продукции, одновременно обеспечив в необходимых объемах потребности отечественных сельхозпроизводителей, говорится в сообщении Минэкономразвития.

Россия с 1 декабря прошлого года ввела квоты на экспорт из страны за пределы ЕАЭС азотных и сложных азотосодержащих удобрений, которые будут действовать до 31 мая 2022 года включительно. Использование квоты осуществляется на основании лицензий, выдаваемых Минпромторгом РФ. Срок действия лицензии — со дня выдачи до дня окончания срока действия квоты.

Квота является нетарифной, для азотных удобрений (кроме сульфата аммония и смесей нитрата аммония с карбонатом кальция) она составляет 5,9 миллиона тонн, для сложных удобрений с содержанием азота (азофоска (NPK), диаммонийфосфат (DAP) и моноаммонийфосфат (MAP), аммофос (NP)) — 5,35 миллиона тонн.