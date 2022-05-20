2022-05-20T14:17:00+03:00
2022-05-20T14:27:23+03:00
2022-05-20T14:17:00+03:00
2022
https://1prime.ru/industry_and_energy/20220520/836944737.html
"Рособоронэкспорт" полностью выполнил план поставок оружия в 2021 году
Промышленность
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
"Рособоронэкспорт" полностью выполнил план 2021 года по экспорту оружия, заявил гендиректор компании Александр Михеев на выставке HeliRussia. Он уточнил, что предприятие поставило... ПРАЙМ, 20.05.2022
экономика, промышленность, новости, рособоронэкспорт, оружие, экспорт
https://cdnn.1prime.ru/images/83423/83/834238382.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83423/83/834238382.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83423/83/834238381.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83423/83/834238381.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83423/83/834238369.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83423/83/834238369.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. "Рособоронэкспорт" полностью выполнил план 2021 года по экспорту оружия, заявил гендиректор компании Александр Михеев на выставке HeliRussia.
Он уточнил, что предприятие поставило в прошлом году 50 вертолетов на 1,2 миллиарда долларов, а до 2025 года экспортирует свыше 200 вертолетов в 24 страны на сумму более трех миллиардов долларов.
В этом году "Рособоронэкспорт" продает оружие с опережением плана, отметил Михеев. Несмотря на последствия санкций, компания решит вопросы с маршрутизацией платежей, переведет расчеты в национальные валюты и не допустит разбалансировки системы военно-технического сотрудничества, подчеркнул он.
АО "Рособоронэкспорт" — единственный в России государственный посредник по экспорту и импорту всего спектра продукции, технологий и услуг военного и двойного назначения.