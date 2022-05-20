МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. "Рособоронэкспорт" полностью выполнил план 2021 года по экспорту оружия, заявил гендиректор компании Александр Михеев на выставке HeliRussia.

Он уточнил, что предприятие поставило в прошлом году 50 вертолетов на 1,2 миллиарда долларов, а до 2025 года экспортирует свыше 200 вертолетов в 24 страны на сумму более трех миллиардов долларов.

В этом году "Рособоронэкспорт" продает оружие с опережением плана, отметил Михеев. Несмотря на последствия санкций, компания решит вопросы с маршрутизацией платежей, переведет расчеты в национальные валюты и не допустит разбалансировки системы военно-технического сотрудничества, подчеркнул он.

АО "Рособоронэкспорт" — единственный в России государственный посредник по экспорту и импорту всего спектра продукции, технологий и услуг военного и двойного назначения.