МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Предприятия "Роскосмоса" помогут российским предприятиям с производством комплектующих. Госкорпорация и Минпромторг уже провели совещание по этому вопросу и сформировали соответствующий план, рассказал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин телеканалу "Россия 24". Кремль не согласился с заявлением о провале импортозамещения

По его словам, предприятия госкорпорации будут брать на себя выпуск части необходимых комплектующих для промышленности РФ.

"Роскосмос" и его предприятия подставляют плечо всей нашей промышленности в части выпуска необходимых комплектующих на нашей основе", — сказал Рогозин и отметил, что пробелы в импортозамещении можно компенсировать именно за счет "взаимной поддержки и солидарности российского машиностроения".

Он подчеркнул, что предприятия госкорпорации компетентны во многих областях и уже оказывают помощь коллегам из других корпораций РФ.