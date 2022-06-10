МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. В марте страны Евросоюза купили рекордный объем российского палладия — 164 тысяч тройских унций на 407 миллионов евро, а основной объем пришелся на Германию —115,7 тысячи унций металла на 297 миллиона, пишет газета "Коммерсант". Всем труба. Китай нацелился на российские нефть и газ

В статье отмечается, подчеркивает, что подобный бум на рынке произошел на фоне санкций и вызванных ими логистических проблем с перевозками товаров.

"Коммерсант" отметил, что в марте Европа закупила четверть добытого российским "Норникелем" палладия. Однако в самой компании не стали комментировать эти сообщения. ЕС пока что не может отказаться от металла, так как Россия занимает доминирующее положение на рынке: на страну приходится до 40% всего предложения металла.

Большая часть спроса на палладий приходится на автомобильную индустрию, которая в последнее время страдает от нехватки полупроводников. Ожидается, что в 2022 году мировой спрос на палладий вырастет на три процента, до 10,3 миллиона унций, за счет частичного восстановления автомобильного сектора.