МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Многие предприятия в РФ могут принять решение о сокращении производства, если текущая ситуация с рублем продлится еще несколько месяцев, заявил министр экономического развития Максим Решетников. Набиуллина объяснила, почему не нужно стремиться к "старому" курсу рубля

"Рентабельность многих производств, даже ориентированных на экспорт, при текущем курсе уже стала отрицательной. Коллеги ждут какой-то определенности — мы общаемся постоянно — от правительства, ЦБ РФ, каких-то явных сигналов. Потому что в ином случае, если ситуация продлится еще несколько месяцев такая, я думаю, что многие предприятия могут прийти к мысли не только о сворачивании инвестиционных процессов, но и необходимости корректировки текущих производственных планов и сокращении объема производства", — сказал Решетников на съезде РСПП в среду.

Он отметил, что данная проблема находится в центре внимания властей.

Ранее на этом же съезде министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что на будущей неделе в правительстве состоится совещание по ситуации с курсом рубля и влиянием на деятельность российских компаний, в том числе ориентированных на экспорт.