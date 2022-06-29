Решетников рассказал, чем опасен текущий курс рубля
Решетников заявил о риске сокращения производства на российских предприятиях при текущем курсе рубля
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МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Многие предприятия в РФ могут принять решение о сокращении производства, если текущая ситуация с рублем продлится еще несколько месяцев, заявил министр экономического развития Максим Решетников.
"Рентабельность многих производств, даже ориентированных на экспорт, при текущем курсе уже стала отрицательной. Коллеги ждут какой-то определенности — мы общаемся постоянно — от правительства, ЦБ РФ, каких-то явных сигналов. Потому что в ином случае, если ситуация продлится еще несколько месяцев такая, я думаю, что многие предприятия могут прийти к мысли не только о сворачивании инвестиционных процессов, но и необходимости корректировки текущих производственных планов и сокращении объема производства", — сказал Решетников на съезде РСПП в среду.
Он отметил, что данная проблема находится в центре внимания властей.
Ранее на этом же съезде министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что на будущей неделе в правительстве состоится совещание по ситуации с курсом рубля и влиянием на деятельность российских компаний, в том числе ориентированных на экспорт.