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2022
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После обрушения породы на шахте "Распадская-Коксовая" пропали два горняка
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После обрушения породы на шахте "Распадская-Коксовая" в Кемеровской области пропали два горняка, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Обрушение произошло днем 5 июля... ПРАЙМ, 05.07.2022
экономика, промышленность, новости, шахта, распадская
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. После обрушения породы на шахте "Распадская-Коксовая" в Кемеровской области пропали два горняка, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обрушение произошло днем 5 июля. Согласно данным, из шахты вывели 46 из 189 горняков, двоим понадобилась помощь врачей. Судьба еще двух шахтеров остается неизвестной, отметил собеседник.
При этом по данным администрации Междуреченского округа, в момент ЧП под землей находились 125 горняков, один из них пострадал.
Как сообщили агентству в Распадской угольной компании, причиной обрушения породы стало сейсмическое событие, произошедшее на северо-западе, в пяти километрах от Междуреченска.
"В настоящее время работников выводят на поверхность. На месте работают отряды ВГСЧ", — рассказали в компании.