МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. После обрушения породы на шахте "Распадская-Коксовая" в Кемеровской области пропали два горняка, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Обрушение произошло днем 5 июля. Согласно данным, из шахты вывели 46 из 189 горняков, двоим понадобилась помощь врачей. Судьба еще двух шахтеров остается неизвестной, отметил собеседник.

При этом по данным администрации Междуреченского округа, в момент ЧП под землей находились 125 горняков, один из них пострадал.

Как сообщили агентству в Распадской угольной компании, причиной обрушения породы стало сейсмическое событие, произошедшее на северо-западе, в пяти километрах от Междуреченска.

"В настоящее время работников выводят на поверхность. На месте работают отряды ВГСЧ", — рассказали в компании.