Патрушев обсудил строительство современных судов в Хабаровске
Патрушев посетил судостроительный и нефтеперерабатывающий заводы в Хабаровске
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МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Секретарь Совбеза России Николай Патрушев в рамках рабочей поездки в среду посетил в Хабаровске судостроительный и нефтеперерабатывающий заводы.
В ходе визита на Хабаровский судостроительный завод Патрушев поднял вопрос о дальнейшей загрузке предприятия по строительству кораблей для военно-морского флота, судов разных классов гражданского назначения, а также о подготовке кадров для судостроения.
Посещая Хабаровский нефтеперерабатывающий завод, секретарь российского Совбеза обсудил перспективы наращивания мощностей предприятия по выпуску высокотехнологичной продукции, обеспечения ее стабильной поставки на внутренние и внешний рынки.