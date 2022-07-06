МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Секретарь Совбеза России Николай Патрушев в рамках рабочей поездки в среду посетил в Хабаровске судостроительный и нефтеперерабатывающий заводы. Суда из России могут страховать отечественные страховщики, считает эксперт

В ходе визита на Хабаровский судостроительный завод Патрушев поднял вопрос о дальнейшей загрузке предприятия по строительству кораблей для военно-морского флота, судов разных классов гражданского назначения, а также о подготовке кадров для судостроения.

Посещая Хабаровский нефтеперерабатывающий завод, секретарь российского Совбеза обсудил перспективы наращивания мощностей предприятия по выпуску высокотехнологичной продукции, обеспечения ее стабильной поставки на внутренние и внешний рынки.