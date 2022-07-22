КАЗАНЬ, 22 июл — ПРАЙМ. Обнуленные пошлины после отмены 30 сентября временного обнуления в ЕАЭС могут быть продлены на импорт отдельных видов сырья, материалов и комплектующих, которые сложно заместить, заявил замминистра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков. Мантуров заявил о постепенной отмене параллельного импорта в Россию

"Это касается сырья, материалов и комплектующих, которые сложно заместить, которые глобально производятся одним-двумя производителями, которые сложно производить на нашем рынке", — сказал Осьмаков журналистам.

Замминистра уточнил, что это может быть какая-нибудь "тонкая химия".

"Бывает зачастую, что какого-нибудь интермедиата требуется пять килограммов на всю страну на год. По таким вещам, конечно, пошлины будут обнуляться и дальше", — добавил Осьмаков.

В целом, по его словам, базовый принцип очень простой: то, что мы умеем делать сами, то и будет обнуляться.