МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин в понедельник 25 июля проведет совещание с членами правительства, передает пресс-служба Кремля. Правительство проработает льготные кредиты для промышленных кластеров

"Двадцать пятого июля Владимир Путин проведет очередное совещание с членами Правительства Российской Федерации в режиме видеоконференцсвязи", — говорится в сообщении.

Согласно информации, в центре обсуждения будет развитие авиаперевозок и авиастроения. С докладами на эту тему выступят вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров и министр транспорта Виталий Савельев.

Кроме того, участники совещания рассмотрят текущие вопросы.