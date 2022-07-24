Путин проведет совещание с правительством по развитию авиаотрасли
Путин 25 июля обсудит с членами правительства развитие авиаперевозок и авиастроения
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МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин в понедельник 25 июля проведет совещание с членами правительства, передает пресс-служба Кремля.
"Двадцать пятого июля Владимир Путин проведет очередное совещание с членами Правительства Российской Федерации в режиме видеоконференцсвязи", — говорится в сообщении.
Согласно информации, в центре обсуждения будет развитие авиаперевозок и авиастроения. С докладами на эту тему выступят вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров и министр транспорта Виталий Савельев.
Кроме того, участники совещания рассмотрят текущие вопросы.