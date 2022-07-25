МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья обратилась с письмом к властям РФ с просьбой не принимать закон о втором этапе инвестиционных квот без проведения оценки результатов первого этапа. Власти Приморья хотят увеличить потребление газа в регионе к 2030 году

"В открытом письме приморские рыбаки просят не принимать закон о втором этапе инвестквот без проведения оценки результатов первого этапа. Принятие решения о расширении механизма инвестиционных квот, по мнению рыбацкого сообщества, должно основываться на долгосрочном научном прогнозировании состояния запасов водных биологических ресурсов исключительной экономической зоны и континентального шельфа Российской Федерации", — сообщается на сайте ассоциации.

В тексте письма, опубликованном на сайте ассоциации, отмечается, что в проекте ФЗ Минсельхоза РФ предусматривается полный отказ от исполнения государством обязательств по выделению предприятиям квот на вылов крабов, моллюсков и прочих беспозвоночных, в соответствии с заключенными с ними на 15-летний срок договорами о закреплении долей.

"Одновременно предусматривается значительное сокращение (на 44%) всем действующим предприятиям Дальнего Востока квот на вылов основных рыбных объектов – минтая, сельди и других видов, выделяемых на основании заключенных договоров", — говорится в тексте письма.

Приморские рыбаки просят предусмотреть меры по безусловному исполнению государством обязательств по ранее заключенным на 15-летний период договорам о закреплении за пользователями долей квот.

Также в тексте письма указано, что в рыбохозяйственном комплексе Приморского края отмечается значительное сокращение числа прибыльных предприятий, все меньше компаний работает в этой отрасли. "Рыбацкое сообщество считает, что сегодня необходимо сконцентрировать усилия на завершении так называемого "первого этапа" реализации инвестиционных квот. После чего произвести оценку эффективности его реализации", — отмечают в ассоциации.

Система инвестиционных квот предполагает, что государство выделяет компаниям квоты на добычу водных биоресурсов в обмен на развитие добычи, переработки или строительство флота. Помимо этого механизма, внедрена госпрограмма крабовых аукционов с инвестиционными обязательствами. Первый этап инвестквот был запущен в 2017 году; на фоне новых санкций срок реализации проектов недавно был продлен на два года — до семи лет. По обеим программам будут построены 105 судов; по данным Росрыболовства, уже готовы и переданы шесть рыбопромысловых судов и три краболова.

Согласно законопроекту о втором этапе инвестквот, в 2023 году на инвестиционные цели предлагается выделить 20% общедопустимого улова минтая и сельди в Дальневосточном бассейне, распределив их поровну между строительством рыбоперерабатывающих комплексов и рыбопромыслового флота, а также 4% для донаделения участников первого этапа программы, строящих суда. Кроме того, предлагалось изъять вторую половину квот на добычу крабов и всю квоту на добычу дальневосточных моллюсков.