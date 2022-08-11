МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Доля российских вин с винтовой пробкой к концу года вырастет до 35%, в дальнейшем рост продолжится и на такой пробке будет половина отечественного вина, заявили РИА Новости в Роскачестве. Эксперт спрогнозировал, на сколько в России подорожает импортное вино

"По прогнозам экспертов Роскачества, до конца года доля российских вин, укупоренных винтовой пробкой, вырастет до 30-35%, а в ближайшие годы на этот вид укупорки перейдет более половины отечественного вина", — говорится в сообщении.

Отмечается, что переход мирового виноделия на винтовую пробку активизировался примерно 10 лет назад, это связано с тем, что корковая пробка "болеет". В натуральной коре дуба может образовываться химическое соединение – трихлоранизол (ТСА). Сомелье называют это "корковой болезнью" — она приводит к деформации аромата вина, и в результате оно пахнет картонной коробкой, размокшей под дождем. Кроме того, натуральная пробка может подтекать, а вино с такой пробкой быстро окисляется, приобретая уксусные оттенки.

При этом процесс роста лояльности покупателей к винтовой пробке первыми отметили представители розничной торговли. В Роскачестве также отметили, что в процессе закупки вин в рознице наблюдается увеличение доли вин с такой укупоркой на полках с 10-15% в 2019 году до 25-30% в 2022 году.

"На сегодняшний день доля вин, укупоренных винтовой алюминиевой пробкой, в крупнейших розничных сетях может доходить до трети в общем объеме продаж. Покупатель 5 лет привыкал к тому, что винтовая пробка – это удобно и говорит скорее о яркости и свежести молодого вина, чем о его низкой ценовой категории. Ритейлеры отмечают, что одна и та же позиция российского вина при смене производителем корковой пробки на винтовую не только не теряет в спросе, напротив, объемы продаж растут", — приводятся в сообщении слова члена экспертной группы "Винного гида России" Александра Ставцева.

"Доля корковой пробки падает в мире из года в год. Это связано и с увеличением производства вина, и с нехваткой натурального материала: произрастание пробкового дуба очень ограничено… Замещение идет на синтетическую (пластиковую и силиконовую) пробку и винтовую крышку — сейчас их доля составляет 10% и 25% соответственно. Вина с алюминиевым винтовым колпачком мы выпускаем давно. Таким образом, у нас в этом году, по планам, будет укупорено 8-10 миллионов бутылок тихого вина", — отметил заместитель гендиректора винодельни "Кубань Вино" Евгений Емельянов.

Роскачество отмечает, что процесс перехода российского виноделия на винтовую пробку ускорило и то, что пробка из европейских стран попала в пятый пакет санкций ЕС, введенных против России.