МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Отечественное оружие подтвердило свои лучшие качества в ходе специальной операции на Украине. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу. Шойгу заявил о стремлении США нарастить влияние в Латинской Америке

Министр отметил в ходе Московской конференции по международной безопасности в рамках форума "Армия-2022", что российское оружие подтвердило свои лучшие качества в боях.