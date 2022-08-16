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Шойгу заявил о подтверждении качества российского оружия
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Отечественное оружие подтвердило свои лучшие качества в ходе специальной операции на Украине. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу. Министр отметил в ходе... ПРАЙМ, 16.08.2022
экономика, промышленность, новости, россия, оружие, армия-2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Отечественное оружие подтвердило свои лучшие качества в ходе специальной операции на Украине. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.
Министр отметил в ходе Московской конференции по международной безопасности в рамках форума "Армия-2022", что российское оружие подтвердило свои лучшие качества в боях.