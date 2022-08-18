МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Минпромторг подготовил проект стратегии развития автомобильной промышленности РФ на период до 2035 года, соответствующий документ опубликован на regulation.gov.ru. Минпромторг и Минфин договорились обнулить НДС по судоремонту

Согласно пояснительной записке, проект стратегии предполагает инвестиции в НИОКР и организацию производства компонентов для автопрома на сумму 2,7 триллиона рублей. При этом стимулирование экспорта продукции российского автопрома потребует финансирования в объеме 500-600 миллиардов, такая же сумма потребуется на стимулирование спроса на российские автомобили и программу обновления парка.

"Необходимый объем инвестиций на период 2023-2035 годы в НИОКР и организацию производства компонентов для обеспечения выпуска высоколокализованной продукции и обеспечение технологического суверенитета оценивается в 2,7 трлн рублей. Основной объем финансирования инвестиционной программы должен быть обеспечен бизнесом, при государственной поддержке", — говорится в сообщении.

"Стимулирование спроса на высоколокализованную продукцию и программы обновления парка потребует финансирования в объеме 0,5-0,6 трлн рублей ‎на период 2023-2035 годов. Стимулирование экспорта продукции автомобильной отрасли потребует финансирования в объеме 0,5-0,6 трлн рублей на период 2023-2035 годов", — уточняется в документе.

Среди ключевых целей стратегии — обеспечение технологического суверенитета автомобильной промышленности, удовлетворение потребности российского рынка в конкурентоспособной на мировом уровне продукцией с высоким уровнем локализации (не менее 80%) и обеспечение роста вклада автомобильной промышленности в российскую экономику, подчеркнули в Минпромторге РФ.