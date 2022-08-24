МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Производство легковых автомобилей в России в июле в годовом выражении сократилось на 80,6%, до 19,4 тысяч штук, однако по отношению к июню зафиксирован рост на 44,5%, следует из сообщения Росстата. Минпромторг: продажи авто в России к 2035 году составят 1,9 миллиона штук

В июне выпуск легковых автомобилей в годовом выражении упал на 89%.

В целом в январе-июле было выпущено 300 тысяч легковых автомобилей, что на 64,2% меньше результатов того же периода прошлого года.

Что касается грузовиков, то в июле их выпуск составил 9,66 тысяч, что на 35,9% ниже уровня июля прошлого года и на 7% ниже уровня июня текущего года. За семь месяцев производство сократилось на 20,1 % в годовом выражении, составив 80,5 тысяч машин.

Выпуск автобусов массой до пяти тонн в июле упал на 55,4% к прошлому году, до 961 штук. К июню падение составило 28,7%. За январь-июль произведено 6,3 тысячи таких автобусов (-41,9% в годовом выражении).

Производство автобусов массой более пяти тонн в июле сократилось на 26% к июлю 2021 года, до 869 штук. К июню текущего года падение составило 16,2%. За январь-июль выпущено 6,7 тысячи таких автобусов — на 10,2% меньше в годовом выражении.

"Двигателей внутреннего сгорания произведено 10,44 тыс. шт., что меньше показателей июля 2021 года и июня 2021 года на 63,5% и на 20,6% соответственно. За семь месяцев 2022 года выпущено 148 тыс. ДВС, что на 22,7% меньше, чем за январь-июль 2021 года", — сообщил Росстат.